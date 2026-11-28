El proyecto de protección integral y bienestar animal, que reconoce a los animales como seres sintientes, cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de Salta y se encuentra en revisión en el Senado provincial.

La diputada Frida Fonseca, una de sus autoras y vicepresidenta de la Comisión de Justicia, expuso los principales ejes de la propuesta durante las V Jornadas Regionales NOA de Derecho Animal, realizadas el 26 y 27 de noviembre en la ciudad de Salta.

Deberes de cuidado y prevención del maltrato

Durante su presentación, Fonseca abordó los deberes de cuidado, la prevención del maltrato y las herramientas de protección previstas en la iniciativa.

“Es importante para nuestra provincia entender que todos los animales son seres sintientes y adoptar medidas de protección que nos permitan actuar como ciudadanos con ese convencimiento”, sostuvo.

La legisladora también remarcó que “la protección requiere compromiso social, reglas claras y respuestas concretas”.

Un debate sobre legislación y bienestar animal

Las jornadas fueron organizadas por el Instituto de Derecho de los Animales del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta y reunieron a profesionales de distintos puntos del país, funcionarios, estudiantes, docentes y público general.

El encuentro, declarado de interés por la Cámara de Diputados, propuso compartir experiencias y debatir herramientas para el desarrollo de políticas públicas y legislación sobre bienestar animal.