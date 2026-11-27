La abogada previsionalista Julia Toyos denunció demoras en la resolución de juicios de jubilados en el Juzgado Federal N.º 2 de Salta. En su columna de Pelo & Barba, por Aries, afirmó que un relevamiento de los expedientes de su estudio arrojó 216 trámites anteriores a 2023 sin sentencia.

“Detrás del expediente hay una persona, hay un jubilado que quiere llegar a fin de mes y que quiere comer”, expresó.

Toyos sostuvo que el problema requiere medidas de gestión y pidió que la Cámara Federal actúe desde sus funciones de superintendencia. Señaló que los abogados ya mantuvieron reuniones y presentaron notas para reclamar respuestas.

“Acá lo que falta es gestión, es arremangarse, clasificar los expedientes”, cuestionó. También afirmó que algunos escritos permanecen durante meses sin ser proveídos, lo que dificulta mostrar avances a los clientes y profundiza su incertidumbre.

La también presidenta de la Caja de Abogados de la provincia describió las consecuencias económicas y personales de esas demoras. Relató el caso de una mujer que, ante la necesidad de afrontar una operación de su hijo, prefirió aceptar un monto menor antes que continuar discutiendo judicialmente.

“No podemos seguir esperando, la gente no puede esperar”, insistió. Agregó que desde la colegiatura ofrecieron colaborar con resúmenes y planillas de las causas para facilitar su revisión.