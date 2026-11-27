La Justicia federal revisará el próximo 17 de diciembre las absoluciones de tres exjefes de la Armada en la causa por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 y que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.

Según informó ADNSUR, la Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para las 11, en la que se analizarán los recursos presentados por la fiscalía, las querellas y las defensas contra la sentencia del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz.

Un condenado y tres absueltos

En el juicio, el tribunal condenó a Claudio Javier Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos, a tres años de prisión en suspenso.

En cambio, fueron absueltos el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa.

La fiscalía busca revertir las tres absoluciones y cuestiona la pena impuesta a Villamide. Las querellas también consideran insuficiente la sentencia y reclaman una revisión.

Los familiares insisten en el reclamo de justicia

Entre las presentaciones se encuentra la de Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas fallecidos, quien solicitó declarar la nulidad del juicio y realizar un nuevo debate ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

Su planteo cuestiona la competencia territorial del tribunal que intervino y la falta de producción de determinadas pruebas durante el proceso.

La audiencia estará a cargo de la Sala IV de Casación, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

Las fallas investigadas en el submarino

Durante el juicio se analizaron las condiciones en las que el ARA San Juan inició su última misión, entre ellas problemas técnicos vinculados con el mantenimiento y la estanqueidad de la embarcación.

El tribunal consideró, por mayoría, que Villamide autorizó la navegación pese a las deficiencias detectadas y no adoptó las medidas necesarias cuando se informó el ingreso de agua de mar, un cortocircuito y un principio de incendio.

El submarino perdió contacto el 15 de noviembre de 2017 y sus restos fueron localizados un año después, a más de 900 metros de profundidad.