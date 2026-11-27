El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, formuló una acusación contra Luis Marcelo Gerónimo como presunto autor del delito de tentativa de homicidio simple en perjuicio de un adolescente.

El hecho ocurrió el pasado 29 de mayo, alrededor de las 17:45, en inmediaciones de la calle Hugo del Carril, en barrio Juan Manuel de Rosas, cerca del río Mojotoro, en la ciudad de Salta.

Según la hipótesis fiscal, tras un episodio en el que Gerónimo habría intentado quitarle al adolescente un rifle de aire comprimido, el joven y un amigo comenzaron a correr para alejarse del lugar. En esas circunstancias, el acusado habría perseguido a la víctima a bordo de un camión cargado con ripio.

De acuerdo con el testimonio del adolescente, el conductor lo amenazó con embestirlo si no se detenía. Posteriormente, el vehículo lo alcanzó y una de sus ruedas traseras pasó por encima de su pierna derecha.

Las lesiones pusieron en riesgo su vida y requirieron distintas intervenciones quirúrgicas, entre ellas la amputación de la extremidad afectada. El adolescente permaneció internado hasta el 2 de julio, cuando recibió el alta médica, y presenta secuelas permanentes.

Entre las pruebas reunidas durante la investigación se encuentran las declaraciones de la víctima, del amigo que la acompañaba y de las personas que participaron en su auxilio.

Los estudios de biología molecular permitieron establecer coincidencias genéticas entre las muestras recolectadas en la vía pública y el perfil del adolescente, mientras que las pericias realizadas sobre el camión identificaron indicios compatibles con el hecho investigado.

También se incorporaron comunicaciones y mensajes posteriores al episodio, obtenidos a partir del análisis del teléfono celular del acusado.

Con estos elementos, López Soto sostiene que Gerónimo actuó con dolo eventual, es decir, que continuó la marcha del vehículo pese a conocer la presencia del adolescente y aceptó el riesgo que esa conducta representaba para su vida.