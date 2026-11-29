Atacaron a golpes a un enfermero en Joaquín V. González y buscan a los agresores
La Fiscalía investiga la agresión a un enfermero de 41 años en Joaquín V. González, ocurrida en la intersección de avenida 20 de Febrero y Perú.
Según la denuncia, el trabajador de la salud regresaba de una fiesta en motocicleta cuando un grupo de desconocidos le arrojó un objeto contundente que impactó en su espalda y provocó su caída.
Una vez en el suelo, el hombre recibió golpes de puño y patadas. Una mujer que circulaba por el lugar lo encontró lesionado y lo auxilió.
Fue trasladado a la ciudad de Salta
El enfermero recibió atención en el hospital local, donde le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano y politraumatismos, sin pérdida de conocimiento. Posteriormente, fue derivado a la capital provincial.
La víctima aseguró que no pudo identificar a sus agresores, que no le sustrajeron ninguna pertenencia y que tampoco había tenido conflictos previos con otras personas.
La Fiscalía solicita testigos
La fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad, la recepción de testimonios y una inspección de la motocicleta.
Desde la Fiscalía solicitaron a quienes puedan aportar información que se acerquen a la dependencia policial más próxima o a la sede fiscal de Joaquín V. González.