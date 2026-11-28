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Un productor rural de El Quebrachal denunció el robo de 20 bolsas de cebollas durante la noche del jueves. Según manifestó ante las autoridades, no era la primera vez que sufría un hecho de estas características.

La fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, dispuso una serie de medidas investigativas que permitieron identificar a un posible sospechoso y solicitar una orden de allanamiento y detención.

Recuperaron la mercadería en pocas horas

Durante la tarde del viernes, efectivos de la División Rural y Ambiental allanaron el domicilio del sospechoso y encontraron 17 de las 20 bolsas de cebollas sustraídas.

La mercadería fue reconocida por el productor y el capataz de la finca.

Debido al carácter perecedero de los productos, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías que autorizara su devolución al propietario.

En tanto, continúa la búsqueda del sospechoso, quien no se encontraba en la vivienda al momento del procedimiento.