La Justicia elevó a juicio la causa contra Atilio Nabor Rojas, acusado de homicidio simple con dolo eventual por la muerte del motociclista Santiago Jesús Liquín. El hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2025, sobre avenida del Carnaval, detrás del Centro de Convenciones de Salta.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el juez Federico Diez admitió las pruebas presentadas durante la audiencia de control de la acusación y remitió el expediente a la Oficina Judicial de Juicios para que se designe el tribunal que realizará el debate.

La hipótesis del fiscal Daniel Espilocín sostiene que Rojas conducía después de consumir alcohol durante varias horas, con una alcoholemia estimada de 1,97 gramos por litro de sangre. También le atribuye circular a 89,48 kilómetros por hora, cuando la máxima permitida era de 60.

De acuerdo con la acusación, el conductor invadió el carril contrario para realizar un sobrepaso prohibido y chocó de frente contra la motocicleta de Liquín. La víctima falleció horas después por las graves lesiones sufridas.

La Fiscalía incorporó testimonios sobre el aparente estado de ebriedad del acusado y pericias que señalaron la circulación en sentido contrario y el exceso de velocidad como causas del siniestro.

También presentó pruebas que indican que personas de su entorno le habían recomendado no conducir y utilizar otro transporte.