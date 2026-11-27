Comenzaron los trabajos de armado del tradicional árbol de Navidad en la plaza 9 de Julio, que este año contará con modificaciones en su estructura y una propuesta de iluminación que se extenderá al entorno del paseo céntrico.

El subsecretario de Servicios Públicos, Ariel Gutiérrez, explicó que los trabajos se realizan en conjunto con Lusal, la empresa encargada del mantenimiento del alumbrado público, y adelantó que la decoración incluirá aproximadamente 2.500 metros de guirnaldas LED.

“Es la misma estructura, nada más que esta vez es más alto y más ancho. Si bien es la fiesta de Navidad, tratamos de darle una identidad esta vez al árbol, que es justamente de la ciudad de Salta”, señaló el funcionario.

En este sentido, anticipó que se incorporarán adornos representativos de la ciudad y que la propuesta buscará integrar la decoración navideña con la iluminación de la Catedral, realizada durante este año.

Los trabajos continuarán hasta el tradicional encendido del árbol, que permanecerá instalado hasta el 8 de enero. “El 8 de diciembre, por la tarde-noche, va a ser el encendido oficial del arbolito y de todas las luminarias de la plaza”, confirmó Gutiérrez.

La inauguración contará con la participación de la Banda de Música Municipal, aunque no se descarta que se sumen otras actividades para acompañar la celebración.

Además del árbol de la plaza 9 de Julio, se instalarán otros seis en distintos puntos de la ciudad: