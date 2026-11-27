Con la mira puesta en la próxima temporada estival y en los riesgos asociados al fenómeno climático del Súper Niño, la Municipalidad puso en marcha un operativo preventivo de encauzamiento sobre el río Arenales para resguardar las obras del parque Los Sauces. Los trabajos, coordinados por la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos debajo del puente de la avenida Chile, buscan contener el avance del agua y proteger un espacio urbano que se encuentra en plena etapa de recuperación.

Según detalló el titular del área, Martín Miranda, el despliegue combina operarios y maquinaria pesada para trasladar sedimentos de una margen hacia la otra con el fin de redirigir el curso del río y evitar que la fuerza de la corriente socave las barrancas del predio. De este modo, el municipio busca conformar taludes lo suficientemente firmes para resistir crecidas prominentes ante un escenario de precipitaciones abundantes durante el verano.

El operativo hidráulico resulta clave para asegurar la integridad de la puesta en valor integral que atraviesa el parque Los Sauces, cuya finalización está proyectada para fin de año. El plan de obras en el sector contempla la incorporación de mobiliario urbano como bancos, asadores y nueva luminaria, además de la construcción de dos canchas deportivas, un mirador que conectará el puente de la avenida Chile con el paseo y un nuevo canal destinado a optimizar el drenaje pluvial hacia el cauce del Arenales.