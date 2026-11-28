El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó este sábado la solicitud de medidas provisionales presentada por la Argentina para suspender el proyecto de explotación petrolera británica Sea Lion en las Islas Malvinas.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, los magistrados consideraron que resolver el planteo argentino implica determinar previamente la soberanía territorial sobre el archipiélago, una cuestión que excede las competencias establecidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

En consecuencia, el organismo no llegó a evaluar los argumentos argentinos sobre la urgencia de las medidas solicitadas ni los riesgos de daños irreparables.

Los compromisos del Reino Unido

Pese al rechazo del planteo argentino, el Tribunal dejó asentados los compromisos asumidos por el Reino Unido durante las audiencias del 10 y 11 de noviembre:

No realizar perforaciones antes del 21 de marzo de 2027.

Postergar hasta marzo de 2028 el inicio de la producción comercial de hidrocarburos.

Mantener suspendida la entrega de nuevas licencias petroleras mientras continúe vigente la suspensión del régimen de concesiones.

La disputa judicial continuará

La resolución no implica una definición sobre la soberanía de las Islas Malvinas ni pone fin al litigio iniciado por la Argentina el pasado 28 de septiembre.

El organismo instó a ambos países a acelerar la conformación del tribunal arbitral que deberá intervenir en la controversia, prevista entre diciembre y enero de 2027.

El proyecto Sea Lion, localizado en la Cuenca Malvinas Norte, está integrado por las petroleras Navitas Petroleum, con una participación del 65%, y Rockhopper Exploration, con el 35% restante.