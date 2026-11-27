Al límite del plazo legal de sesenta días fijado en agosto por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el gobierno de Formosa presentó su descargo ante la Corte Suprema de Justicia para defender la habilitación de Gildo Insfrán de cara a las elecciones de 2027.

A través de la Fiscalía de Estado, la administración provincial solicitó el rechazo in limine de la demanda impulsada por la oposición, argumentando que los accionantes carecen de legitimación activa para llevar el reclamo ante el máximo tribunal. Con este escrito en el expediente, la Corte correrá traslado la próxima semana a los demandantes para que respondan a las objeciones formales antes de que los tres ministros definan el fondo de la cuestión, en una carrera contrarreloj contra la inminencia de la feria judicial de verano.

El litigio tiene en el banquillo la cláusula transitoria cuarta de la nueva Constitución formoseña, sancionada luego de que la propia Corte Suprema declarara inconstitucional en diciembre de 2024 el antiguo artículo 132 que habilitaba la reelección indefinida por vulnerar el sistema republicano.

Si bien la convención constituyente local acató formalmente el fallo poniendo un límite a los mandatos consecutivos, incorporó dicha disposición transitoria para computar el actual período de Insfrán y de su vicegobernador, Eber Solís, como el «primero» bajo el nuevo régimen. Para la oposición, esa maniobra resetea el contador institucional y abre la puerta para que Insfrán —quien fue vicegobernador desde 1987 y gobierna la provincia de manera ininterrumpida desde 1995, sumando 39 años en el poder— busque en 2027 su novena gobernación consecutiva.

La ofensiva judicial lleva la firma de la diputada provincial radical Agostina Villaggi y de Rodolfo Manuel Basques, en su carácter de apoderados de la Confederación Frente Amplio Formoseño. Se trata exactamente de los mismos actores que protagonizaron el amparo histórico de 2024 contra la perpetuidad en el cargo, un antecedente que debilita la estrategia defensiva de la Fiscalía de Estado: en aquel proceso, Formosa también había cuestionado la competencia originaria del tribunal y la falta de legitimación de los dirigentes opositores, planteos que los supremos desestimaron por completo antes de fallar contra el oficialismo provincial.

Una vez que la coalición opositora conteste el traslado que dispondrá el tribunal en los próximos días, el expediente quedará en condiciones de circular entre los despachos de los tres jueces cortesanos. Aunque los tiempos procesales lucen sumamente ajustados para alcanzar una sentencia definitiva antes de que concluya el año judicial, el máximo tribunal volverá a tener la última palabra sobre los límites de la alternancia democrática en la provincia norteña.

(Con información de La Nación)