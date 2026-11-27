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La seccional Salta de UTHGRA declaró el estado de alerta y movilización ante lo que describió como una situación “insostenible” para trabajadores hoteleros y gastronómicos. En un comunicado, anunció que llevará sus reclamos a actos oficiales, ferias, lanzamientos y actividades institucionales de organismos vinculados al turismo.

El sindicato denunció incumplimientos en el pago de salarios, aguinaldos y aportes y contribuciones a la obra social por parte de numerosos empleadores. Según sostuvo, esas deudas afectan la cobertura médica y comprometen tratamientos de enfermedades complejas, medicamentos de alto costo, prestaciones por discapacidad y cirugías.

El documento también cuestionó al Gobierno nacional por la falta de reintegros a las obras sociales por medicamentos de alto costo. A la Provincia le reclamó garantizar la atención de trabajadores con cobertura, al denunciar que se les niegan prestaciones por deudas de las entidades.

Además, UTHGRA exigió la registración laboral del personal que trabaja en salones de eventos y cuestionó que se realicen actividades en edificios gubernamentales, como el Centro de Convenciones, sin que todos los trabajadores tengan regularizada su situación.

“No podemos continuar acompañando y celebrando el crecimiento turístico mientras quienes lo hacen posible se ven vulnerados en sus derechos más elementales”, expresó la organización.

El gremio indicó que mantendrá la medida hasta obtener respuestas y acciones para regularizar la situación.