Gimnasia y Tiro afrontará esta noche uno de los compromisos más importantes de su temporada. Desde las 21, visitará a Tristán Suárez en el estadio 20 de Octubre de Ezeiza, por la revancha de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, el camino que entrega el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027.

La serie llega completamente abierta después del empate 0 a 0 registrado en el partido de ida, disputado en el estadio Gigante del Norte. Sin embargo, la igualdad no representa lo mismo para los dos equipos: Tristán Suárez cuenta con ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicado en la fase regular y, por lo tanto, avanzará a semifinales si vuelve a empatar.

Para el conjunto salteño no hay margen de error. El equipo dirigido por Juan Manuel Azconzábal necesita conseguir una victoria en territorio bonaerense para continuar en carrera. No habrá definición por penales: si el resultado global termina igualado, la clasificación será para el Lechero.

Gabriel Díaz, la preocupación del Vasco

En la previa, una de las principales incógnitas pasa por la presencia de Gabriel Díaz. El capitán del Albo arrastra una dolencia en la rodilla y su evolución será determinante para saber si podrá integrar la formación titular.

Su posible ausencia sería una complicación para Azconzábal, teniendo en cuenta la importancia del defensor en la estructura del equipo y su condición de referente dentro del vestuario.

Gimnasia llega a esta instancia después de eliminar a Ferro Carril Oeste en Caballito, donde consiguió una valiosa victoria por 1 a 0 con gol de Fabricio Rojas. Ahora intentará repetir aquella actuación como visitante, pero con una exigencia todavía mayor: necesita ganar para meterse entre los cuatro mejores del Reducido.

Tristán Suárez, por su parte, buscará hacer valer su localía y la ventaja deportiva. El equipo de Ezeiza terminó primero en la Zona B y perdió posteriormente la final por el primer ascenso ante Godoy Cruz, que consiguió el boleto directo a Primera División.

Una jornada clave para conocer a los semifinalistas

La definición de los cuartos de final tendrá una intensa jornada este viernes, con tres partidos de vuelta. Además del cruce entre Tristán Suárez y Gimnasia y Tiro, se resolverán otras dos llaves.

19:00 | Atlanta vs. Ciudad de Bolívar: el Bohemio ganó 1 a 0 en la ida y cuenta con ventaja para definir en Villa Crespo.

21:00 | Deportivo Morón vs. Colón: igualaron 0 a 0 en Santa Fe. Morón definirá como local y tiene ventaja deportiva.

21:00 | Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro: el primer encuentro terminó 0 a 0 y el conjunto bonaerense cuenta con ventaja deportiva.

La cuarta llave se resolverá el sábado: Deportivo Madryn recibirá a Gimnasia y Esgrima de Jujuy desde las 20. En la ida, el Lobo jujeño se impuso por 1 a 0.

De estos cuatro enfrentamientos saldrán los semifinalistas que continuarán peleando por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Los datos del partido

Partido: Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro.

Competencia: Reducido de la Primera Nacional, cuartos de final (vuelta).

Día: viernes 27 de noviembre.

Hora: 21:00.

Estadio: 20 de Octubre, Ezeiza.

Árbitro: Juan Cruz Robledo.

TV: LPF Play.

Para Gimnasia y Tiro es una noche de esas que pueden marcar una temporada. El Albo tiene que ganar, superar la ventaja deportiva de su rival y demostrar que también puede hacerse fuerte lejos de Salta. El sueño del segundo ascenso sigue en juego.