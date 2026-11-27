De acuerdo con lo que trascendió en los despachos de la Casa Rosada, el presidente Javier Milei ultimaba este viernes los detalles del decreto para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias durante diciembre, manteniendo la dinámica ininterrumpida de actividad parlamentaria estival iniciada desde su asunción en 2023.

En un apretado margen de apenas 20 días hábiles, el oficialismo intentará equilibrar lo urgente con lo estratégico para sacar adelante un paquete de iniciativas sensibles, entre las que destacan el Presupuesto 2027, la reforma electoral que suspende las PASO, la denominada Ley Malvinas, una serie de pliegos judiciales y el proyecto sobre ludopatía impulsado por Patricia Bullrich que acaba de obtener media sanción en el Senado.

Entre las prioridades impostergables del calendario figura la sanción definitiva de la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, una iniciativa que ya cuenta con el aval del Senado y aguarda su tratamiento en Diputados. La urgencia radica en la advertencia formal de la Cámara Nacional Electoral, que notificó al Ejecutivo que el 31 de diciembre es el plazo límite absoluto para modificar las reglas de juego, descartando cualquier aval a cambios normativos durante el mismo año de los comicios.

En paralelo, el Senado deberá definir el destino del Presupuesto 2027, un debate atravesado por fuertes tironeos tras las modificaciones impuestas por la oposición en Diputados sobre los fondos para universidades y ciencia, además de los reclamos por la escasa asignación a la obra pública.

Más allá de los plazos legales, la Casa Rosada apuesta a destrabar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional —conocida como Ley Malvinas—, un proyecto atribuido al asesor presidencial Santiago Caputo que la semana pasada sufrió un traspié en Diputados cuando La Libertad Avanza quedó a tres legisladores de alcanzar el quórum. Aquella sesión fracasó por el malestar de los diputados de Provincias Unidas, alineados con los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), quienes cuestionaron el reparto de sillas en el Consejo de la Magistratura pactado entre libertarios y el PRO, así como el freno en comisión a la Ley de Biocombustibles; precisamente por eso, el Gobierno evalúa incorporar esta última norma al temario extraordinario como moneda de cambio para recomponer puentes con ambos mandatarios provinciales.

El diseño legislativo se completará con la inclusión de cinco pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en tribunales y dependencias del Ministerio Público, incluyendo juzgados con competencia electoral en San Juan y Corrientes, cuyas postulaciones ya atravesaron la audiencia pública en la Comisión de Acuerdos del Senado. Con la publicación inminente del decreto presidencial, el oficialismo abrirá una negociación contrarreloj donde cada voto resultará determinante para cerrar el año legislativo con las herramientas fiscales, electorales y políticas que reclama el Ejecutivo.

(Con información de Infobae)