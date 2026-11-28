El concejal de Aguaray Diego Quinteros cuestionó la relación del intendente Guillermo Alemán con el Concejo Deliberante y denunció que mantiene bloqueados los números de teléfono de parte de sus integrantes.

En Vale Todo, por Aries, afirmó que el último contacto directo con el jefe comunal fue durante la apertura de sesiones del 1 de marzo. Desde entonces, señaló, debe canalizar consultas mediante algunos funcionarios municipales.

Consultado sobre si el intendente había bloqueado a los concejales, respondió: “Exactamente”. Luego precisó que la situación alcanza aproximadamente a la mitad del cuerpo.

Pedidos de informe sin respuesta

Quinteros explicó que los ediles recurren a proyectos de resolución, pedidos de informe y ordenanzas para ejercer sus funciones de representación y control. Sin embargo, aseguró que la mayoría de las solicitudes enviadas al Ejecutivo no es respondida.

También contó que promovió una invitación para que Alemán concurra a una reunión de comisión o a una sesión ordinaria y explique la situación del municipio.

Entre las consultas pendientes, mencionó la conformación del Comité Operativo de Emergencia Municipal y la planificación ante posibles inundaciones, después del desborde de una quebrada que afectó a barrios a comienzos de año.

Reclamo de apertura al diálogo

El concejal sostuvo que las diferencias políticas no deberían impedir la coordinación institucional. “No puede estar en medio la gente en algunas disputas o por caprichos”, expresó.

Quinteros pidió al Ejecutivo abrir una instancia de trabajo con el Concejo para analizar las necesidades de los vecinos y el destino de los recursos municipales.

“Cuando se cierran las partes, en el medio queda la gente”, advirtió.