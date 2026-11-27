La relación bilateral entre la Argentina y Brasil sumó un nuevo foco de tensión luego de que el Gobierno nacional manifestara abiertamente su preocupación por el acercamiento diplomático de Luiz Inácio Lula da Silva con el régimen de Irán.

El canciller Pablo Quirno puso el foco en la fotografía difundida semanas atrás durante la cumbre climática COP31 en Antalya, Turquía, donde el líder del Partido de los Trabajadores estrechó la mano del presidente iraní, Masoud Pezeshkian. Si bien el funcionario reconoció que Brasil es soberano para vincularse con quien considere oportuno, recordó que Teherán perpetró dos atentados terroristas en territorio argentino —y declaró recientemente como organización terrorista a las Fuerzas Armadas locales—, subrayando que esa cumbre, centrada en la guerra en Medio Oriente y la importación de fertilizantes, expone profundas diferencias ideológicas entre Buenos Aires y Brasilia.

El reproche de la Cancillería se produce en un clima de máxima fricción política tras trascender desde el Palacio del Planalto que el gobierno brasileño evalúa no invitar a Javier Milei a la ceremonia de investidura de Lula, prevista para el próximo 5 de enero. La versión surgió como represalia luego de que el propio Quirno cuestionara aspectos de los comicios en los que el oficialismo brasileño derrotó por más de cuatro millones de votos al candidato opositor Flávio Bolsonaro.

Al respecto, el ministro buscó bajar el tono aclarando que jamás puso en duda la legitimidad del escrutinio, sino que señaló desprolijidades como la orden de arresto dictada contra el dirigente opositor a pocas horas de las elecciones, y sostuvo que una eventual exclusión de la asunción sería una decisión unilateral de Brasil que no contribuye a recomponer el diálogo.

Para el jefe de la diplomacia argentina, el enfriamiento institucional responde exclusivamente a una cadena de gestos unilaterales impulsados por Brasilia en los últimos meses. Quirno recordó que la escalada comenzó cuando Brasil retiró su representación diplomática de la embajada argentina en Caracas —dejando desprotegidos a ciudadanos argentinos en riesgo de vida tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos— y continuó en agosto con el retiro de su embajador en Buenos Aires y el pedido de salida del representante argentino. Frente a ese escenario, remarcó que desde la Casa Rosada nunca trasladaron las diferencias políticas al plano formal y aseguró que el embajador brasileño será bienvenido cuando su gobierno decida restituirlo.

Pese a la aspereza del intercambio político, Quirno enfatizó que el Ejecutivo trabaja a diario para sostener una convivencia normal y destacó que la alianza económica permanece blindada frente a los vaivenes diplomáticos.

Según detalló, tanto el flujo comercial como las inversiones bilaterales y los ejercicios conjuntos en materia de Defensa funcionan con normalidad, respaldados por los encuentros regulares que mantiene con su par brasileño, Mauro Vieira. Con esa hoja de ruta, el próximo cara a cara entre Milei y Lula podría concretarse en la inminente cumbre del Mercosur en Montevideo, cita a la que el mandatario argentino planea asistir para asumir la presidencia pro tempore del bloque y profundizar su agenda de apertura comercial.

(Con información de TN)