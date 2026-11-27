La crisis del operador turístico mayorista TKT.Travel encendió las alarmas en el sector turístico argentino. Numerosas agencias minoristas de todo el país contrataron y pagaron a través de esta empresa servicios de alojamiento, traslados y otros productos turísticos para sus clientes. Ante los incumplimientos del operador, muchas de ellas se encuentran ahora con servicios comprometidos que deberán intentar recuperar o volver a pagar para garantizar los viajes de sus pasajeros.

La situación llegó a tal extremo que, según informó el medio especializado Mensajero Turístico, agencias de viajes del litoral argentino se están organizando para realizar rifas y reunir el dinero necesario para volver a pagar reservas que ya habían abonado.

Aunque todavía no existe una cifra definitiva de damnificados, la crisis involucra a numerosas pequeñas y medianas empresas de distintas provincias, comprometiendo su patrimonio, su reputación comercial y, potencialmente, su continuidad.

Pero, más allá de las responsabilidades empresariales y de las eventuales consecuencias judiciales, lo sucedido abre una discusión política.

¿Qué hubiera pasado antes de la desregulación?

En diciembre de 2023, mediante el DNU 70/2023, el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 18.829, que durante más de medio siglo reguló la actividad de las agencias de viajes en la Argentina.

Entre las exigencias que desaparecieron estaban la licencia nacional obligatoria, la constitución de garantías económicas y un régimen específico de fiscalización y sanciones.

La antigua legislación contemplaba incluso mecanismos para destinar fondos de garantía a indemnizar determinados incumplimientos contractuales.

Es imposible asegurar que aquella legislación hubiera evitado la crisis de TKT.Travel o garantizado la recuperación de todo el dinero. Pero existían instrumentos específicos de intervención y protección que hoy ya no son obligatorios.

El argumento de la desregulación fue reducir los costos, eliminar barreras de ingreso y facilitar la actividad privada. Sin embargo, el turismo tiene una particularidad: los consumidores entregan su dinero por servicios que, en muchos casos, recibirán varios meses después.

¿Qué mecanismos de protección reemplazaron a los que fueron eliminados?

¿Se evaluaron las consecuencias de un incumplimiento de gran magnitud sobre las pequeñas agencias del interior? ¿Resultan suficientes las herramientas generales de defensa del consumidor frente a una crisis de estas características?

Son preguntas que Federico Sturzenegger, como principal referente de la política de desregulación del Gobierno nacional, debería responder.

La discusión no pasa necesariamente por volver a una legislación de 1970, sino por determinar qué regulaciones eran innecesarias y cuáles cumplían una función de protección económica.

Mientras ese debate está pendiente, hay empresarios turísticos que están organizando rifas para cumplir con sus clientes.

La crisis de TKT.Travel obliga a discutir no solamente quién incumplió, sino también quién termina asumiendo los riesgos económicos cuando el Estado elimina las garantías obligatorias de una actividad.