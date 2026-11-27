En una escalada retórica de alto voltaje diplomático, el gobierno del Reino Unido incorporó formalmente la «coerción económica argentina» sobre las Islas Malvinas dentro de su agenda de seguridad nacional. La definición quedó plasmada en el comunicado final del Consejo Ministerial Conjunto (JMC) celebrado en Londres y difundido este viernes por el Foreign Office, apenas 24 horas antes de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar emita un fallo decisivo sobre la explotación petrolera en el archipiélago y el avance del proyecto Sea Lion.

El documento, respaldado por once ministros británicos —entre ellos el primer ministro y los titulares de Relaciones Exteriores y Fuerzas Armadas— junto a líderes de nueve territorios de ultramar, establece que cualquier hostilidad hacia esas jurisdicciones equivale a una amenaza directa contra el territorio nacional británico, reafirmando el compromiso de defender su soberanía frente a presiones externas.

El endurecimiento británico responde a una ofensiva legal y administrativa desplegada por Buenos Aires desde septiembre, cuando mediante el Decreto 868/2026 modificó la aplicación de la Ley 26.659 para exigir el cumplimiento estricto de la normativa sobre hidrocarburos en la plataforma continental como requisito excluyente para acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

A esa barrera regulatoria se sumaron el litigio iniciado ante el Tribunal del Mar para frenar las perforaciones previstas para comienzos de 2027 y la apertura de procesos administrativos contra 60 operadores, accionistas y proveedores vinculados al yacimiento Sea Lion. Como contrapartida, Londres ya había anticipado en octubre la activación de leyes de protección de intereses comerciales para blindar a las compañías involucradas frente a eventuales sanciones de la justicia argentina.

Más allá del plano jurídico, la declaración oficial ratificó una inversión superior a los 20 millones de dólares destinada a reforzar la seguridad marítima, la vigilancia fronteriza y la cooperación policial en los territorios de ultramar, aunque evitó precisar qué porcentaje de esos fondos recalará en el Atlántico Sur.

El texto también repasó las maniobras ejecutadas durante 2026 por buques patrulleros como el HMS Medway y el HMS Trent, junto a unidades aéreas de la Real Fuerza Aérea, aclarando que el repaso responde a un balance anual y no implica nuevos despliegues militares ni represalias armadas inmediatas contra la Argentina.

En el terreno multilateral, el gobierno británico aprovechó la cumbre para ratificar su respaldo al principio de autodeterminación de los isleños —un argumento históricamente rechazado por la diplomacia argentina— y confirmó que impulsará la exclusión de sus territorios de la lista de regiones no autogobernadas de las Naciones Unidas, sosteniendo además su presencia en el Comité Especial de Descolonización (C24).

De este modo, Londres busca blindar políticamente la explotación hidrocarburífera en vísperas de una resolución judicial clave, tensando aún más una disputa de soberanía que la Resolución 2065 de la ONU insta a resolver mediante negociaciones bilaterales y pacíficas.

(Con información de Infobae)