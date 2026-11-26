El debate por la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027 tuvo este jueves un particular intercambio entre el senador kirchnerista José Mayans y la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, a raíz de las diferencias internas en el Gobierno nacional.

Durante el cierre de su bloque, el legislador formoseño atribuyó la iniciativa del oficialismo a una estrategia para evitar la competencia electoral dentro de La Libertad Avanza.

“Milei se dio cuenta de que no tenía el liderazgo político que pensaba que iba a tener. Entonces, su hermana, con los Menem, decidió, en primer lugar, eliminar cualquier candidatura interna. ¿Patricia mide bien? Afuera”, expresó Mayans.

El senador continuó con una intervención que provocó las carcajadas de Bullrich: “O morimos todos juntos con Milei a la cabeza, o no hay nada. Fuera Patricia de la candidatura. Ese es el espíritu de las PASO”.

Mayans también consideró que otro de los objetivos de la suspensión de las primarias era generar dificultades en el peronismo para resolver su interna, aunque aseguró que el espacio podría hacerlo.

Mayans y un discurso que le sacó risas a Patricia Bullrich. Mención aparte al director de cámaras. Cine https://t.co/w6y2W6HKKh — Pablo Javier Blanco (@payitoweb) November 26, 2026

Lejos de confrontar con el legislador, Bullrich recogió la ironía y bromeó sobre el futuro laboral del formoseño fuera del Congreso.

“Seguro que vas a ir a la calle Corrientes a hacer un stand up y vas a tener un éxito genial, así que trabajo asegurado”, respondió la senadora.

El intercambio se produjo en medio de las diferencias que Bullrich manifestó públicamente respecto del rumbo del Gobierno. Días atrás, en una entrevista con Bloomberg, la legisladora había planteado la necesidad de que la recuperación económica llegue a los hogares y las empresas antes de las elecciones de 2027.

“No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”, afirmó en aquella oportunidad.

Consultada entonces sobre una eventual candidatura presidencial o vicepresidencial, Bullrich evitó dar definiciones: “Cómo voy a estar posicionada, no lo sé. No es lo que estoy discutiendo”.