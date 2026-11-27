A pocas horas de haber asegurado la media sanción del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional definió su hoja de ruta para neutralizar el revés sufrido durante la votación en particular, donde la oposición logró imponer un fuerte incremento en los recursos destinados a las universidades nacionales.

En Balcarce 50 aseguran que la prioridad será transitar la «vía política» en el Senado para revertir el artículo 11 del proyecto —encapsulado en el capítulo segundo—, mediante el cual los bloques opositores consiguieron elevar las partidas de 7,3 a 11 billones de pesos, en sintonía con el reclamo de los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional. La consigna máxima del Ejecutivo es impedir cualquier modificación que comprometa el déficit fiscal, aunque buscando sortear un enfrentamiento abierto en pleno año electoral.

Para encarrilar la estrategia legislativa, la cúpula oficialista analizará los próximos pasos en la mesa política habitual del martes, un cónclave integrado por figuras clave como Karina Milei, el estratega Santiago Caputo, la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

La tarea operativa de negociación recaerá sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem, quienes apuntarán todos sus esfuerzos a construir un entendimiento con los diez senadores de la Unión Cívica Radical, un sector históricamente ligado al sistema universitario que recientemente acompañó al oficialismo en la suspensión de las PASO.

En los despachos oficiales predomina el optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar un punto de equilibrio sin recurrir a medidas de fuerza. Voceros de la Casa Rosada sostienen que existe vocación de diálogo y que incluso dentro de los sectores aliados admiten en privado que el monto aprobado en la Cámara baja resulta inviable para las cuentas públicas.

El plan diseñado por el equipo parlamentario consiste en modificar ese artículo puntual durante el debate en el Senado para que luego el expediente regrese a Diputados únicamente para ratificar dicha corrección, evitando así que se empantane el resto de la ley de leyes.

De este modo, el Gobierno busca marcar una diferencia sustancial respecto a los antecedentes inmediatos del conflicto universitario, que derivaron en vetos presidenciales y prolongadas disputas judiciales. Si bien en el Ejecutivo advierten que, ante un eventual fracaso de las tratativas parlamentarias, podrían apelar a una readecuación interna de partidas dentro del propio presupuesto, la apuesta central sigue siendo sellar un acuerdo político que desactive de raíz la necesidad de un nuevo veto presidencial.

(Con información de La Nación)