La aprobación por mayoría de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el traslado de las reservas de oro del Banco Central (BCRA) desató un fuerte enfrentamiento público entre el presidente del organismo, Juan Manuel Olmos, y la auditora oficialista Mónica Almada, quien votó en contra del documento junto a Mariano Piazza y Luis Naidenoff.

En declaraciones radiales, ambos funcionarios coincidieron en la mecánica de la operación: el Central despachó cuatro envíos de 250 lingotes cada uno —valuados en 1044 millones de dólares— hacia el Banco de Inglaterra en Londres, donde quedaron alojados en una cuenta custodia del Banco de Pagos Internacionales (BIS). Tras recibir un certificado de cuenta de oro y someter 115 barras a un proceso de refundición para estandarizar su calidad comercial, la disputa se trasladó al trasfondo político y financiero de una maniobra que, según Olmos, deja sin responder para qué se sacaron los activos del país.

Para el titular de la AGN, las justificaciones brindadas por el presidente del Central, Santiago Bausili, resultaron «pobres, parciales y poco claras», especialmente al contrastar el costo logístico del traslado —unos 487.000 dólares— con un rendimiento de apenas 3,1 millones de dólares en 2024, equivalente a una tasa del 0,30 %. Olmos dedujo que el verdadero objetivo de la entidad monetaria es disponer de liquidez inmediata para eventuales ventas o para utilizar los lingotes como garantía de créditos, motivo por el cual recomendó repatriar el metal al Tesoro del BCRA, donde permaneció desde su compra en 2004.

Del otro lado, Almada rechazó de plano esas presunciones, calificó el dictamen como un texto «militante» y aseguró que el oro sigue intacto bajo jurisdicción del Banco de Basilea, comparando la operación con sacar dinero del colchón para depositarlo en una entidad financiera sin riesgo soberano.

Pese a la defensa oficialista, el informe aprobado advierte un vacío documental crítico: el Banco Central no entregó los contratos vinculados a las operaciones de cobertura, una pieza indispensable para verificar si los lingotes fueron efectivamente comprometidos como colateral financiero.

Al respecto, Olmos aclaró que la Auditoría jamás habló de robo, pero expuso el costo de la estrategia financiera aplicada sobre las reservas: mientras el alza internacional del metal revalorizó el stock heredado en 3500 millones de dólares —dejando una ganancia neta de 505 millones en el período analizado—, el BCRA perdió 1023 millones de dólares por contratar seguros ante una eventual baja de precios con el BIS y el Deutsche Bank, una operatoria que Almada defendió alegando que toda la información constaba en los estados contables y que el metal incluso incrementó su valor tras ser refundido.

(Con información de Cronista)