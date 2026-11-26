La investigación por el incendio de magnitud registrado en las dependencias de ARCA y Aduana en Orán fue remitida a la Fiscalía Federal de esa ciudad, luego de que la fiscal penal 1, Daniela Murúa, planteara la incompetencia de la Justicia provincial para intervenir en el caso.

El siniestro afectó las instalaciones donde funcionan oficinas administrativas y un depósito de mercadería secuestrada por fuerzas federales en la zona de frontera. Si bien no se registraron personas lesionadas, el fuego provocó importantes daños materiales.

Entre los fundamentos de su decisión, Murúa señaló que el incendio afectó tanto la estructura edilicia como el sector posterior del depósito de Aduana, donde habitualmente se resguardan expedientes, registros fiscales y mercadería bajo custodia de autoridades federales.

Para resolver el traspaso de la investigación, la fiscal también tuvo en cuenta el informe pericial de Bomberos, incorporado a las actuaciones el 25 de noviembre y elaborado por el comisario inspector e ingeniero Aníbal Rodríguez para determinar la causa del incendio.

Dado que el hecho afectó bienes e instalaciones de organismos del Estado Nacional, Murúa dispuso la remisión de las actuaciones para que la investigación continúe en el ámbito federal.