Asesoramiento y feria emprendedora en una jornada integral por el Día de las Personas con Discapacidad
En la antesala del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Municipalidad organizará el próximo miércoles 2 de diciembre una jornada abierta de atención integral, orientación e inclusión laboral. La actividad se desarrollará entre las 16 y las 19:30 en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal, ubicado en avenida Paraguay 1240, constituyendo el cierre anual de los operativos territoriales destinados a acercar servicios gratuitos a los vecinos y sus familias.
Durante toda la tarde, equipos interdisciplinarios brindarán asesoramiento personalizado sobre la tramitación y renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), además de ofrecer atención en consultorios psicopedagógicos y sociales, controles audiológicos e información detallada sobre los talleres y programas previstos para el próximo año. El despliegue contará con la participación articulada del Gobierno de la Provincia, permitiendo dar respuesta directa a consultas vinculadas con el acceso a derechos, el seguimiento de trayectorias educativas y el acompañamiento institucional.
Más allá de la asistencia sanitaria y administrativa, el encuentro funcionará como una vidriera para el trabajo autogestivo y la economía social. Emprendedores con discapacidad, organizaciones de la sociedad civil y vecinos capacitados a través de la Oficina de Empleo y la Fábrica Municipal instalarán puestos informativos y de comercialización, donde el público podrá adquirir artesanías y regalos elaborados especialmente de cara a las fiestas de fin de año.
Con acceso libre y gratuito, la convocatoria apunta a consolidar un espacio de encuentro comunitario que combine el respaldo estatal con el impulso directo al desarrollo laboral y creativo de las personas con discapacidad.