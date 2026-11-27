En la antesala del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Municipalidad organizará el próximo miércoles 2 de diciembre una jornada abierta de atención integral, orientación e inclusión laboral. La actividad se desarrollará entre las 16 y las 19:30 en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal, ubicado en avenida Paraguay 1240, constituyendo el cierre anual de los operativos territoriales destinados a acercar servicios gratuitos a los vecinos y sus familias.

Durante toda la tarde, equipos interdisciplinarios brindarán asesoramiento personalizado sobre la tramitación y renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), además de ofrecer atención en consultorios psicopedagógicos y sociales, controles audiológicos e información detallada sobre los talleres y programas previstos para el próximo año. El despliegue contará con la participación articulada del Gobierno de la Provincia, permitiendo dar respuesta directa a consultas vinculadas con el acceso a derechos, el seguimiento de trayectorias educativas y el acompañamiento institucional.

Más allá de la asistencia sanitaria y administrativa, el encuentro funcionará como una vidriera para el trabajo autogestivo y la economía social. Emprendedores con discapacidad, organizaciones de la sociedad civil y vecinos capacitados a través de la Oficina de Empleo y la Fábrica Municipal instalarán puestos informativos y de comercialización, donde el público podrá adquirir artesanías y regalos elaborados especialmente de cara a las fiestas de fin de año.

Con acceso libre y gratuito, la convocatoria apunta a consolidar un espacio de encuentro comunitario que combine el respaldo estatal con el impulso directo al desarrollo laboral y creativo de las personas con discapacidad.