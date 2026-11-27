El Servicio Meteorológico declaró una alerta amarilla con vigencia para mañana sábado, aproximadamente de 18 a 00 horas para Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana, de La Caldera, de Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

La alerta amarilla advierte que esta área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Estas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local.