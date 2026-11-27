A partir de los reclamos de vecinos por el exceso de velocidad en distintos sectores de la ciudad, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial realizó esta mañana un operativo sobre avenida Reyes Católicos, en barrio Tres Cerritos, en inmediaciones de la Universidad Católica de Salta (UCASAL).

El titular del área, Matías Assennato, explicó que los controles se organizan en función de los reportes recibidos a través del Munibot y tienen un carácter preventivo.

“Estamos llevando adelante operativos en base a pedidos que nos hacen los vecinos a través del Munibot. Nos hablan de exceso de velocidad en algunas zonas de la ciudad, por eso llevamos controles de velocidad para hacer un trabajo de prevención, detectar excesos de velocidad, hablar con los conductores, explicarles cuál es la velocidad máxima para circular y, lógicamente, pedir la documentación correspondiente”, señaló.

Durante el procedimiento, los agentes detectaron infracciones a los límites de velocidad y, al verificar la documentación de los conductores, constataron otras irregularidades que derivaron en multas y retenciones de vehículos.

“Hemos detectado casos de exceso de velocidad, a los cuales se les ha hecho la advertencia correspondiente, y al solicitarse la documentación descubrimos que les faltaba alguno de los documentos necesarios, como, por ejemplo, la licencia de conducir. En esos casos, lógicamente, se procede con la multa, la retención del vehículo”, explicó.

En cuanto al funcionamiento de los radares móviles, Assennato aclaró que su utilización no implica la aplicación automática de sanciones.

“Estos cinemómetros o estos radares móviles que tenemos en la Secretaría de Tránsito no generan multas automáticas, sino que son simplemente para poder trabajar en un aspecto primordial para nosotros, como es la prevención del respeto a las velocidades permitidas”, sostuvo.

El funcionario recordó la obligatoriedad de circular con licencia de conducir, seguro, cédula verde y, cuando corresponda, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

Asimismo, confirmó que los operativos continuarán en distintos puntos de la ciudad, junto con los controles de alcoholemia, uso de casco y ruidos molestos en motocicletas.