Tras registrarse episodios de violencia contra trabajadores de la salud, los ministros de Seguridad, Nicolás Avellaneda, y de Salud Pública, Federico Mangione, firmaron un convenio de cooperación para reforzar la vigilancia policial en el Hospital Papa Francisco, principal centro asistencial de la zona sureste de la ciudad de Salta.

Avellaneda explicó que la medida responde a una demanda que ambas carteras venían analizando y que busca resguardar tanto al personal sanitario como a los pacientes.

“Esto ya lo veníamos conversando a raíz de situaciones violentas que se generaron contra el personal que trabaja ahí, el personal de salud. A partir de este momento, vamos a hacer coberturas en los ingresos del hospital, en sectores internos también, para que, de esta manera, podamos proteger a los que trabajan o a las personas que concurren a este hospital”, señaló.

El ministro de Seguridad adelantó que el esquema de vigilancia se extenderá a otros establecimientos sanitarios de acuerdo con las necesidades que identifique la cartera de Salud en los 14 distritos de prevención de la provincia.

Por su parte, Mangione explicó que el convenio contempla una reciprocidad de prestaciones entre ambos ministerios y mencionó los antecedentes de violencia registrados en hospitales de Tartagal, Pichanal y El Dragón.

En particular, recordó un episodio reciente en el Hospital Papa Francisco, donde una médica fue agredida por un familiar de una paciente. A partir de estas situaciones, consideró necesario contar con efectivos policiales que puedan intervenir ante hechos que excedan las facultades de la seguridad privada.

“Consideramos que necesitamos otro tipo de cobertura, y la única que nos puede dar ese tipo de cobertura es la Policía, en realidad, porque es la que puede actuar con detención y otros procedimientos que la guardia privada no puede hacer”, explicó.

El titular de Salud Pública también manifestó su preocupación por los daños materiales que se producen durante estos episodios y remarcó la necesidad de preservar la integridad de los trabajadores.

“Yo tengo que preservar la salud de mis trabajadores y quiero agradecer públicamente la actitud que está tomando el ministro con todo su equipo, con todos los policías que están trabajando para con nosotros”, expresó.