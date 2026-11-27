Jornada de adopción y atención gratuita para mascotas en el parque San Martín
Con servicios gratuitos para mascotas y una jornada de adopción de perros, este viernes se realizará una nueva edición de “La Muni Animal” en el parque San Martín, en Mendoza y Santa Fe.
“Durante la jornada habrá vacunación antirrábica y desparasitación gratuita, peluquería canina sanitaria, consultas de adiestramiento y asesoramiento en derecho animal”, detalló Pablo Díaz, director general del Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”.
Actualmente, 50 perros se encuentran en condiciones de ser adoptados. Las personas interesadas deberán concurrir con DNI y una boleta de servicio.
“Además, llevaremos perros cachorros, jóvenes y adultos que buscan una familia y una segunda oportunidad”, remarcó Díaz.
También habrá un puesto solidario donde proteccionistas y activistas podrán recaudar fondos para continuar con sus tareas de rescate animal, además de un espacio para empresas vinculadas al bienestar de las mascotas.