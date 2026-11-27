Banderazo estudiantil: cientos de jóvenes se concentran en el Monumento a Güemes
El banderazo estudiantil de las promociones 2026 reúne este viernes 27 de noviembre a cientos de alumnos del último año de escuelas secundarias públicas y privadas de Salta.
La jornada tuvo distintos puntos de concentración, entre ellos la plaza España y la plaza 9 de Julio. Con el correr de las horas, los grupos comenzaron a trasladarse hacia el Monumento al General Martín Miguel de Güemes, lugar de encuentro de las promociones.
Durante la tarde, la circulación de estudiantes por las avenidas Bicentenario y Belgrano generó cortes intermitentes de tránsito, mientras que en el sector del monumento se registró una importante concentración de jóvenes con banderas y bengalas de humo.
Ante la convocatoria, la Policía de Salta dispuso una cobertura preventiva entre las 14 y las 19 horas, destinada a resguardar la integridad de las personas, preservar el orden público y garantizar la libre circulación.
Debido a los antecedentes de incidentes, pintadas y daños al patrimonio público y privado registrados en años anteriores, la fuerza había recomendado evitar los desplazamientos masivos por calles y avenidas de la ciudad, especialmente hacia el Monumento a Güemes.
Operativo policial y recomendaciones
La Policía recordó las restricciones al consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, establecidas en el artículo 103 de la Ley Provincial 7135/01, y las sanciones contempladas en el artículo 53 de la misma normativa por conductas que afecten bienes ajenos.
También hizo referencia a la Ley Provincial 8340/22, que prohíbe la pirotecnia con efectos sonoros en todo el territorio provincial, y a la disposición judicial vigente respecto del uso de bengalas fumígenas y otros elementos que generen emisiones de humo tóxico en el sector del monumento y zonas aledañas.
La fuerza advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podrá derivar en actuaciones contravencionales o penales, según corresponda.