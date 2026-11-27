El banderazo estudiantil de las promociones 2026 reúne este viernes 27 de noviembre a cientos de alumnos del último año de escuelas secundarias públicas y privadas de Salta.

La jornada tuvo distintos puntos de concentración, entre ellos la plaza España y la plaza 9 de Julio. Con el correr de las horas, los grupos comenzaron a trasladarse hacia el Monumento al General Martín Miguel de Güemes, lugar de encuentro de las promociones.

Durante la tarde, la circulación de estudiantes por las avenidas Bicentenario y Belgrano generó cortes intermitentes de tránsito, mientras que en el sector del monumento se registró una importante concentración de jóvenes con banderas y bengalas de humo.