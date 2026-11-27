La senadora nacional Patricia Bullrich compartió un particular video en sus redes sociales luego de la sesión del jueves en la Cámara Alta, acompañado por la canción “Coolo”, de Illya Kuryaki and the Valderramas.

“Moviendo el c*lo, como en cada lugar que me tocó estar”, escribió la legisladora de La Libertad Avanza junto a la publicación.

Con un tono distendido y alejado de las formalidades legislativas, Bullrich eligió una de las canciones más reconocidas del grupo argentino para acompañar su mensaje tras la actividad parlamentaria.

La publicación se produjo en el cierre del período de sesiones ordinarias del Congreso, en una semana marcada por el tratamiento de distintas iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

La senadora recurrió así a la música y al humor para comunicar su actividad política a través de las redes sociales.