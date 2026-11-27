A partir de diciembre, el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) en la Argentina trepará a los 406.400 pesos tras aplicarse una actualización del 1,91 %. Sin embargo, al traducir esa cifra a moneda estadounidense, el ingreso básico equivale a 252,33 dólares mensuales, un monto que relega al país al antepenúltimo lugar de América Latina.

En el tablero regional, la remuneración argentina solo logra superar a los pisos salariales de Nicaragua, ubicado en 252 dólares, y Venezuela, donde el ingreso mínimo formal se desplomó a apenas 0,14 dólares, quedando incluso por debajo de potencias vecinas como Brasil, que fija su piso en 276,67 dólares (1621 reales), y Bolivia, con 279,83 dólares.

El contraste resulta todavía más marcado al observar la cima del escalafón latinoamericano, liderado con holgura por Costa Rica tras aplicar un ajuste del 1,6 % que llevó su remuneración básica a los 841,17 dólares mensuales. El podio regional se completa con Panamá, donde un incremento del 6 % situó el ingreso mínimo en 706 dólares, y Uruguay, con un haber de 626,30 dólares al mes. Detrás de los líderes se posicionan otras economías que también duplican el piso salarial argentino, como Honduras, con 555 dólares, y Chile, donde los trabajadores perciben un mínimo de 531,11 dólares.

Más allá de la comparación internacional, la evolución interna del salario mínimo evidencia un severo deterioro del poder adquisitivo a lo largo del año, habiendo partido de los 341.000 pesos en enero para llegar a los 398.800 pesos en noviembre antes del ajuste final de diciembre.

Al cruzar el nuevo monto de 406.400 pesos con los indicadores oficiales del INDEC, la brecha frente al costo de vida queda al desnudo: el haber básico apenas alcanza para cubrir el 23,6 % de la canasta básica total necesaria para que una familia de cuatro integrantes no caiga bajo la línea de pobreza, cuyo valor en octubre trepó a 1.690.000 pesos.

Si bien el ingreso mínimo logra superar por un margen estrecho la canasta básica alimentaria —que marca el umbral de la indigencia y se ubicó en 246.368 pesos según la última medición oficial—, resulta completamente insuficiente para afrontar los gastos vinculados al cuidado infantil.

De acuerdo con los datos de la canasta de crianza publicados por el organismo estadístico, sostener a un menor de 12 años demanda entre 591.320 y 754.869 pesos mensuales según la franja etaria, dejando en evidencia que el piso salarial vigente hoy no logra cubrir siquiera el costo elemental de mantener a un hijo.

(Con información de TN)