Con el objetivo de atraer jugadores globales que permitan sostener el programa fiscal, el Gobierno nacional desembarcará el próximo 10 de diciembre en Estados Unidos para ofrecer la recta final de su cartera de activos estatales. La misión estará liderada por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), quien iniciará la agenda con una mesa redonda en la embajada argentina en Washington ante funcionarios norteamericanos, ejecutivos y fondos de inversión.

Financiada por el Exim Bank y la corporación financiera DFC, y coordinada junto a la Cancillería bajo el marco del Corredor Andes-Atlántico, la gira incluirá escalas estratégicas en Nueva York y Houston para detallar el cronograma de licitaciones que abarca desde el tren Belgrano Cargas hasta Enarsa, Nucleoeléctrica, Casa de Moneda, Fabricaciones Militares, Fadea e Impsa.

La urgencia de sumar divisas frescas responde directamente a las exigencias del calendario financiero diseñado por el ministro de Economía, Luis Caputo. Tras haber fijado una meta global de 2300 millones de dólares por privatizaciones —de los cuales 800 millones corresponden a este año y 1500 millones al próximo—, el Palacio de Hacienda ya cuenta con los 300 millones de dólares provenientes de la venta de AySA, cuyo traspaso se concretará el 17 de diciembre, para afrontar parte del vencimiento de 4500 millones de dólares con bonistas privados en enero.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Estado redujo su estructura de 60 a 53 compañías mediante diez adjudicaciones y cierres, logrando colocar activos como las hidroeléctricas del Comahue por 707 millones de dólares, su participación en Transener por 356 millones y tres corredores viales; sin embargo, en el oficialismo admiten que el salto del riesgo país hacia los 950 puntos básicos —muy lejos de los 400 puntos registrados en julio— podría moderar las valuaciones de las próximas operaciones.

En ese tablero financiero, la joya de la corona es la concesión por 50 años del Belgrano Cargas, un trazado de 7594 kilómetros que atraviesa 16 provincias a través de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. El proceso sufrió una demora que desplazó la apertura de antecedentes técnicos del 11 de noviembre al 21 de diciembre —con las ofertas económicas previstas diez días después— tras la sorpresiva baja de Grupo México, del magnate Germán Larrea.

El conglomerado mexicano cuestionó el esquema de acceso abierto (open access) al considerar que la circulación de múltiples operadores fragmenta la carga y resta economías de escala, una postura que desde el Gobierno atribuyen a un intento por alterar las reglas del pliego pese al respaldo diplomático estadounidense; no obstante, en el Ejecutivo destacan que aún hay 15 interesados activos en el data room que podrían confluir en distintos consorcios.

Más allá de las vías ferroviarias, la hoja de ruta oficial contempla relanzar la licitación de Intercargo —que quedó desierta en junio— y avanzar con la venta de cuatro represas, entre ellas Diamante y Futaleufú, junto a tres centrales térmicas como la Manuel Belgrano y la San Martín, cuyas dos primeras unidades saldrían al mercado de inmediato y la restante en marzo de 2027.

Para aquellas firmas estratégicas que permanecerán bajo órbita estatal, como Fadea, Fabricaciones Militares y Enarsa, la estrategia virará hacia la captación de capital privado mediante concursos internacionales y uniones transitorias de empresas en las que los inversores aporten financiamiento y el Estado sume su estructura laboral, apuntando especialmente al desarrollo de proyectos industriales y gasoductos clave como el Perito Moreno y Gasea.

(Con información de La Nación)