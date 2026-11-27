La familia de Eluney, una niña que padeció leucemia linfoblástica y necesitó recibir transfusiones, volvió a convocar a los salteños a donar sangre en su memoria. Este viernes, cuando habría cumplido ocho años, acompañó una colecta del Centro Regional de Hemoterapia en el anfiteatro Cuchi Leguizamón del parque San Martín.

En Compartiendo su Mañana, por Aries, su abuela Alejandra contó que la iniciativa comenzó cuando Eluney cumplió su primer año y estaba en tratamiento en el hospital Garrahan. Desde entonces, la familia mantiene la campaña como una forma de recordarla y ayudar a otras personas.

“Lu se fue hace seis años, pero la seguimos recordando en honor y en memoria de ella”, expresó. Para Alejandra, promover la donación es parte del legado de su nieta: “Nos dejó esa enseñanza y el valor de concientizar a la gente para que donemos sangre”.

Sin embargo, la convocatoria de esta mañana estuvo por debajo de lo que esperaban. Al mediodía, Alejandra señaló que no habían llegado a 30 personas inscriptas, mientras que en campañas anteriores habían recibido entre 80 y 120 donantes.

“Me voy un poco triste porque no es el objetivo que queríamos”, manifestó. Contó que sus hermanas, hijos y esposo se acercaron a donar, pero esperaba una participación mayor de la comunidad.

La abuela destacó que hay pacientes que dependen de las transfusiones para sostener sus tratamientos. Por eso, pidió que la donación se convierta en un compromiso que continúe más allá de una convocatoria.