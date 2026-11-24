El Centro Regional de Hemoterapia necesita recibir 100 donantes por día para salir de la situación crítica, pero la concurrencia permanece por debajo de ese nivel. Así lo advirtió por Aries la doctora Mónica López, quien convocó a donar antes de que un familiar necesite una transfusión.

“Actualmente no llegamos ni a los 60, a veces llegamos a 60, 70, pero no estamos llegando a los 100”, explicó. Señaló que la dificultad se arrastra desde hace meses y que el inicio de las vacaciones reduce tanto las donaciones voluntarias como las de reposición.

Solo dos de cada diez donantes son voluntarios

López indicó que el 80% de quienes concurren lo hace para reponer sangre solicitada para un paciente, mientras que apenas el 20% dona voluntariamente.

La profesional destacó el aporte de ese grupo, pero sostuvo que el abastecimiento no puede depender siempre de las mismas personas. Las reservas deben permitir responder a las necesidades de toda la provincia.

Por qué no conviene “guardarse” para un familiar

“Es necesario que la sangre esté esperando al paciente y no que el paciente espere a la sangre”, remarcó.

López explicó que una donación no queda disponible inmediatamente: debe pasar por procesamiento y estudios. Según precisó, se necesitan al menos unas 48 horas para liberar la unidad y poder utilizarla.

Además, señaló que la angustia, la falta de alimentación o las alteraciones de presión durante la internación de un familiar pueden impedir que una persona esté en condiciones de donar en ese momento.

Convocan a acercarse sin esperar una urgencia

La doctora pidió que cada integrante de la comunidad se proponga donar al menos una vez al año, sin esperar un pedido para alguien conocido.

Informó que el centro atiende de 7 a 17 en horario corrido y que también trabaja los sábados y feriados. Para acercarse, solicitó llevar documentación que acredite identidad; la aptitud para donar se determina mediante la evaluación correspondiente.