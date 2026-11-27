La Municipalidad de Salta continúa con los operativos de descacharrado para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Esta semana, los trabajos se concentraron en los barrios San Ignacio y San Alfonso, en la zona sudeste de la ciudad.

Según informó el municipio, ya se retiraron más de 300 toneladas de elementos en desuso que podrían acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Advierten por los posibles efectos del Súper Niño

Lucila Lencina, integrante del equipo de Residuos Especiales, destacó que la participación de los vecinos es fundamental para eliminar los recipientes que favorecen la reproducción del mosquito.

La funcionaria señaló que las tareas preventivas cobran especial importancia ante los posibles efectos del fenómeno conocido como Súper Niño, por la perspectiva de mayores temperaturas y lluvias abundantes.

El objetivo es reducir los lugares donde el mosquito puede depositar sus huevos y evitar un aumento de su población durante los meses de calor.

El próximo descacharrado será en Ciudad del Milagro

La Municipalidad confirmó que el jueves 3 de diciembre se realizará un nuevo operativo en barrio Ciudad del Milagro, donde se continuará con el retiro de objetos en desuso.

Por su parte, Marcos Brizuela, del equipo de Control de Vectores de Nación, advirtió que la acumulación de residuos también favorece la presencia de otras plagas.

Los elementos abandonados en patios y jardines pueden convertirse en refugios para cucarachas, alacranes y roedores, además de facilitar la reproducción del mosquito del dengue.

Piden eliminar los recipientes que acumulen agua

Ante la proximidad del verano, las autoridades recomendaron revisar patios, jardines y espacios abiertos, retirar objetos en desuso y evitar la acumulación de agua.

Los operativos se desarrollan mediante un trabajo conjunto entre organismos municipales, provinciales y nacionales, con participación de fuerzas de seguridad y del Ejército.