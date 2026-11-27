En N&N por Aries, el secretario general del Sindicato de Prensa de Salta, Fernando Díaz, analizó la situación laboral de los trabajadores del sector y la media sanción que obtuvo en el Senado la prórroga del Estatuto del Periodista Profesional.

La iniciativa, que extiende por seis meses la vigencia de la normativa, todavía debe ser aprobada por la Cámara de Diputados antes de fin de año.

“Sin esta ley tendremos un vacío legal y miles de trabajadores de prensa se van a ver afectados”, advirtió el dirigente gremial.

La informalidad laboral en los medios salteños

Díaz señaló que la precarización constituye una de las principales problemáticas del periodismo en Salta. Según las estimaciones del sindicato, entre el 65% y el 70% de los trabajadores de prensa se encuentran en condiciones de informalidad laboral.

“Cada vez son menos los medios que registran a sus trabajadores, cada vez son menos las redacciones y son cada vez más chicas”, manifestó.

El dirigente también advirtió sobre el avance del monotributo como modalidad de contratación, mientras que otros trabajadores directamente desarrollan sus actividades sin registración laboral.

Asimismo, aclaró que no existen estadísticas oficiales provinciales que permitan dimensionar con precisión la problemática.

Qué derechos están en riesgo

Respecto de la posible derogación del Estatuto del Periodista Profesional, Díaz sostuvo que los trabajadores podrían perder garantías específicas vinculadas con las indemnizaciones por despidos injustificados, los derechos intelectuales y las condiciones laborales del sector.

Además, manifestó su preocupación por las consecuencias que tendría la eliminación de estas protecciones sobre el ejercicio de la actividad periodística.

“La autocensura, ya estamos con autocensura en varios lugares de la Argentina, por miedo a las publicaciones, miedo a las repercusiones”, afirmó.

Para Díaz, la continuidad del Estatuto no solamente representa una reivindicación laboral, sino también una herramienta para preservar la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Negociaciones con los legisladores salteños

El secretario general confirmó que el sindicato mantiene conversaciones con los diputados nacionales por Salta para conseguir el acompañamiento necesario y garantizar la aprobación de la prórroga.

También recordó que mantuvieron reuniones con los senadores Flavia Royón y Gonzalo Guzmán Coraita, aunque señaló que no lograron establecer contacto con Emilia Orozco.

“No es solamente pedirle un favor, ellos tienen que entender la importancia de tener un estatuto y la importancia de la labor periodística en la Argentina”, concluyó.