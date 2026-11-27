La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió sobre las dificultades de los adultos mayores que llegan a la jubilación sin vivienda propia y reclamó políticas que contemplen sus necesidades habitacionales.

En su columna de Pelo & Barba, por Aries, contó que participó, junto con representantes de la caja profesional que integra, de una reunión con autoridades del Instituto Provincial de Vivienda (IPV). Allí planteó la posibilidad de trabajar en propuestas conjuntas.

“¿Qué va a pasar con los adultos mayores el día de mañana, no solo los abogados, los demás? Quiero saber si hay planes de vivienda”, relató sobre el planteo que llevó al encuentro.

Toyos señaló que las dificultades para acceder a una casa durante la vida laboral se trasladan al retiro. Cuestionó la posibilidad de que un trabajador de clase media pueda acceder a una vivienda con las opciones de crédito disponibles y advirtió sobre el peso del alquiler en los ingresos previsionales.

La columnista sostuvo que se trata de un problema acumulado durante distintas gestiones. “Vienen fallando las políticas públicas de vivienda”, expresó, y pidió discutir respuestas que trasciendan la atención de las urgencias.

Entre las alternativas, mencionó viviendas comunitarias y modalidades de uso mediante una renta, sin transferencia definitiva de la propiedad, para que las unidades puedan destinarse luego a otras personas.

También reclamó que la planificación contemple el envejecimiento de la población. “Hay un montón de cosas que hay que empezar a pensar y a planificar”, finalizó.