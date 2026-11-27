En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Fundación Volviendo a Casa impulsó una campaña audiovisual que tiene a los varones como protagonistas del cambio cultural.

En Aries, la presidenta de la institución, Isabel Soria, explicó que la iniciativa surgió de la necesidad de involucrar activamente a los hombres en la prevención y erradicación de las distintas formas de violencia.

“Nos guste o no nos guste decirlo o reconocerlo, el varón escucha más al varón”, sostuvo.

La campaña cuenta con la participación de médicos, abogados, psicólogos, influencers y padres de familia salteños que, mediante diferentes testimonios, invitan a cuestionar comportamientos naturalizados, romper el silencio y asumir responsabilidades.

Soria consideró que la violencia tiene raíces culturales vinculadas con la educación y los modelos de masculinidad transmitidos durante generaciones.

En ese sentido, destacó la necesidad de cuestionar los chistes machistas, las expresiones que subestiman a las mujeres y aquellas conductas cotidianas que reproducen situaciones de desigualdad.

La referente contó que, durante la convocatoria, algunos hombres reconocieron haber ejercido comportamientos machistas y manifestaron su intención de modificarlos, aunque expresaron temor a exponerse públicamente por sus antecedentes.

“Entendimos que es con ellos la lucha para erradicar la violencia”, afirmó.

Trabajar con quienes ejercieron violencia

Soria también destacó que la Fundación cuenta con un programa destinado a varones que ejercieron violencia y que deben realizar instancias de capacitación.

El abordaje contempla encuentros individuales con profesionales de la psicología y el derecho, orientados a identificar las conductas violentas y reflexionar sobre sus orígenes.

Según relató, algunos participantes lograron reconocer que sus comportamientos respondían a modelos de violencia aprendidos.

Una campaña salteña que trascendió las fronteras

La iniciativa despertó el interés de personas de Bolivia, Colombia y España, además de medios de comunicación interesados en difundir los mensajes.

Para Soria, la participación masculina constituye una herramienta para ampliar el alcance de la concientización y promover nuevas formas de masculinidad basadas en el respeto, el diálogo y la responsabilidad.