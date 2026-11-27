Este domingo 29 de noviembre se realizará una nueva edición de la Marcha del Orgullo en Salta, que convocará a integrantes de la comunidad LGBT+, familiares, amigos y organizaciones sociales. La concentración será desde las 17 horas en el Paseo de la Diversidad.

En Aries, la reconocida activista trans Mary Robles anticipó que la movilización tendrá una particularidad: el reconocimiento a Pelusa Liendro, a 20 años de su fallecimiento, en homenaje a su trayectoria en la lucha por los derechos de la diversidad en Salta.

La referente estimó que podrían participar más de 5.000 personas, con la presencia de delegaciones provenientes de distintas localidades del interior provincial.

El regreso de los Caballeros de la Noche y la despedida de Mary Robles

En el marco de los preparativos para la Marcha del Orgullo, Robles anunció que los históricos Caballeros de la Noche volverán a desfilar en los corsos salteños después de varios años de ausencia.

La próxima edición del carnaval tendrá un significado especial para la activista, ya que marcará su despedida personal de la agrupación, tras décadas de participación.

“Ahí sí me estoy retirando ya, dejando la oportunidad a las nuevas generaciones, pero para que persistan en el tiempo los Caballeros de la Noche”, expresó.

Robles aclaró que su retiro no implica la disolución de la agrupación ni su alejamiento de la militancia por los derechos de la comunidad trans.

Para los corsos de 2027, la agrupación presentará una propuesta denominada “Argentina, país de igualdad, derecho y soberanía plena”, con la que buscará reivindicar desde el ámbito cultural los reclamos de la comunidad.

Los derechos pendientes de la comunidad trans en Salta

Más allá de las celebraciones, Robles cuestionó las dificultades que todavía enfrenta la comunidad trans para acceder al empleo formal, la vivienda y la atención integral de la salud.

La activista denunció la falta de cumplimiento efectivo del cupo laboral trans y las dificultades para acceder a tratamientos hormonales, estudios de carga viral y preservativos.

“Nuestra organización va por igualdad, derecho y ciudadanía plena”, sostuvo.

No obstante, reconoció avances en materia de aceptación social y respeto por la identidad de género, especialmente dentro de los establecimientos educativos.

Finalmente, invitó a toda la sociedad salteña a participar de la movilización del domingo y acompañar los reclamos de la comunidad.