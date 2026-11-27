“¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, vamos a comenzar hoy con noticias internacionales. ¿Les parece bien?

Dicen que los vecinos tenemos que ser unidos para sacar un país adelante por las distintas regiones; sin embargo, no es lo que piensa nuestro presidente: se ha peleado con todos. Y con uno de los últimos con los que se ha peleado fue Lula, porque él lo apoyaba a Bolsonaro, ha ido a hablar mal de Lula a su propio país... Las relaciones están directamente cortantes. Tal es así que anoche hubo un anuncio de Lula hablando del presidente argentino y diciendo además la Cancillería que retiraba al embajador argentino —no tenemos más embajador brasileño en la Argentina—, pero que además, para el día primero del mes de enero del año que viene, cuando asume Lula, no va a ser invitado el presidente de Argentina.

Es una lástima realmente que se puedan cortar relaciones a ese nivel, donde lo único que ha pasado son las ofensas de nuestro presidente hacia el presidente de Brasil, emparentándose políticamente nada más y nada menos que con un delincuente, porque Bolsonaro lo que demostró... el padre está preso, un hermano prófugo en Estados Unidos y ahora prófugo él. No le faltaba nada a esa familia.

Lula es un gran laburante de la política: pudo revertir una situación muy compleja en segunda vuelta; le hacían falta 11 millones de votos, fueron los que sacó en la última elección, más que en la elección anterior. Por lo tanto, lo hace una persona de reconocida solvencia, no solamente para manejar un país, sino también para saber cómo llegar a la gente. Este hombre tiene 81 años, ganó la presidencia de Brasil por tercera vez; indudablemente sabe lo que quiere, sabe para quién quiere trabajar y sabe para dónde va el equilibrio fiscal. Algo que en Argentina todavía parece que no está muy claro y no sabemos hacia dónde vamos. Esta noche vamos a hablar de esto con un economista que es director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNSa: estoy hablando del profesional Gastón Carrazán, un hombre que está también relacionado con las cámaras de comercio, es un hombre que está relacionado con alumnos durante todo el día. Y le vamos a consultar, hacia dónde vamos.

Estamos a 11 meses de las elecciones, y vamos a tener que tomar todos, una decisión. Ahora, ¿cómo llegamos hasta ahí? El riesgo país es cada vez más alto. Usted me va a decir: "¿Y qué es el riesgo país?". La verdad que no sé mucho lo que es el riesgo país; lo que sí sé es cómo se vanaglorió el gobierno durante tres años de decir que teníamos el riesgo país muy bajo, y eso nos permitía tener créditos, nos permitía ser un país fuerte. Bueno, todo eso parece que se perdió. Pero también se perdió el mensaje del gobierno nacional: no está el mensaje.

El dólar se fue a 1700 pesos. Quiere decir que la economía en la Argentina no funciona, así de sencillo, porque no le funciona a usted, no me funciona a mí, no le funciona a nadie. Debe haber algunos sectores, como dice el mismo Lula, a los que sí les funciona y les funciona muy bien. Pero claro, son una minoría, y con esa minoría no se hace un país. El país lo hace la gente que labura, no el que especula, no el que está permanentemente en la timba. Y este gobierno hace cuatro años —ya va a hacer cuatro años, va a cumplir— de timba financiera: no sabe hablar de otra cosa, no sabe hablar de otra cosa. Yo nunca lo escuché al señor Milei hablar de la creación de una fábrica, de habilitar una escuela, de habilitar un hospital, de habilitar una ruta. Lo único que hizo fue viajar a todos los lugares del mundo que se le ocurrió, gastar plata a lo loco para hacer reuniones que a él mismo le dan resultados porque va a hablar de su política y la va mostrando al país como un país exitoso.

No tiene ningún éxito en el país hoy el señor Milei y toda esta banda que lo integra, que para mí yo siempre lo he catalogado así, es una relación totalmente comercial, comercial para un grupo. Sí, es una asociación ilícita que se arma para gobernar un país, pero después contacto con la gente, empatía con la gente, la verdad que absolutamente nada. Acá se quejan los jubilados, se quejan los fabricantes de cosas, se quejan los empresarios; o sea, todo el mundo está desconforme. Claro, ahora vamos a ver qué pasa con las próximas elecciones, ese es otro cantar.

Hablando de elecciones: 17 de mayo, ya está la fecha, son las elecciones en nuestra provincia. La cuestión es que hay una fuerza, que es Fuerza Patria, que la están conduciendo Pablo Kosiner, está Estrada, está el Dr. Urtubey, y se lo había mencionado como que el Dr. Urtubey podía llegar a ser candidato a gobernador de la provincia. Esto ha inquietado a algunos, a otros no; yo lo escuché al propio Urtubey diciendo en Aries que no va a ser candidato a gobernador, que todavía eso no está definido. Pero lo que se conoce de Fuerza Patria es que está haciendo reuniones en prácticamente toda la provincia. ¿Qué está vendiendo? Está vendiendo un proyecto, o sea, un proyecto político, lo está ofreciendo a la gente diciéndole: "Esto es lo que nosotros tenemos". Pero ¿a dónde apunta ese proyecto? Todo contra Milei. Eso lo ha explicado siempre Juan Manuel Urtubey, dijo: "Nosotros vamos a estar siempre contra todo lo que sale de Milei". Claro, con esto también daba otro mensaje: que el gobierno de la provincia, a través de Gustavo Sáenz, hay cosas que se aprueban, que se apoyan del propio gobierno de Milei; por lo tanto, lo estaba por ahí asociando y diciendo que él no querría ninguna sociedad con Milei ni con nadie que se asemeje a ese pensamiento.

Lo vamos a hablar con Pablo Kosiner en la noche de hoy. Es uno de los colaboradores más inmediatos de Juan Manuel Urtubey; han trabajado siempre en política juntos, en el gobierno de Urtubey y fuera del gobierno. Urtubey en este momento se encuentra en Buenos Aires; entonces, bueno, dijimos: "Vamos a hablar con Pablo, a ver qué nos dice Pablo esta noche".