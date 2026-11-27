En Cara a Cara, con Mario Ernesto Peña, por Aries, el profesor Gastón Carrazán analizó las consecuencias del programa económico de Javier Milei y reconoció las dificultades que atraviesan los sectores afectados por la apertura de las importaciones y la pérdida de puestos de trabajo.

Si bien consideró que el modelo económico establece las condiciones para alcanzar una mayor competitividad a mediano plazo, advirtió que la transformación de la estructura productiva tiene un fuerte costo social.

Carrazán explicó que la reducción de las barreras arancelarias y de los subsidios obliga a numerosas empresas a reconvertirse, reducir sus costos operativos y achicar sus plantas de personal. En ese contexto, sostuvo que la recesión era un escenario previsible.

El crecimiento económico no se traduce en empleo

El profesor destacó el desempeño de sectores como el agro, la minería y la energía, aunque señaló que su crecimiento no alcanza para compensar la pérdida de empleo en otras actividades productivas.

“Los sectores que ofrecen divisas son sectores altamente intensivos en capital y no en mano de obra”, explicó.

En contrapartida, indicó que las actividades más perjudicadas por la competencia de los productos importados son precisamente aquellas que tienen una mayor capacidad de generar puestos de trabajo.

Carrazán también cuestionó que las inversiones en otros sectores no se hayan acelerado lo suficiente como para absorber a los trabajadores desplazados.

“Eso es gravísimo porque la única manera de generar ingresos que no sean inflacionarios es creando puestos de trabajo”, manifestó.

La crueldad del sistema y la ausencia del Estado

Carrazán expresó: “Es muy cruel, sí”. Para ejemplificar las consecuencias del modelo, planteó la situación de un trabajador con 25 años de antigüedad en una fábrica que, ante la pérdida de su empleo, no puede incorporarse inmediatamente a una actividad como la minería.

“Esa persona tiene un problema de corto plazo y tiene un problema donde no está siendo ayudado”, reconoció.

Durante el intercambio, Carrazán admitió la necesidad de la asistencia estatal para contener a los sectores afectados mientras se desarrolla la transformación económica, aunque planteó las dificultades que implica financiar esa intervención.

Un escenario complejo para 2027

El profesor consideró que el estancamiento de la economía podría extenderse durante el próximo año, ante la falta de inversiones capaces de generar nuevos puestos de trabajo.

Aunque mantuvo una perspectiva favorable sobre el rumbo económico a mediano plazo, insistió en que la situación laboral requiere respuestas inmediatas.

“En el cortísimo plazo, hay un problema enorme en el mercado de trabajo que se tiene que solucionar”, concluyó.