Durante la presentación de su primer informe de gestión ante el Senado, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, anticipó que el próximo lunes el Gobierno nacional firmará un convenio con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, para avanzar con las obras de los ramales C14 y C15 del Belgrano Cargas.

El anuncio se produjo tras la consulta de la senadora nacional por Salta, Flavia Royón, quien manifestó su preocupación por la ausencia de estas intervenciones entre las obras obligatorias previstas en la licitación. La legisladora recordó que el pasado 22 de octubre Santilli mantuvo una reunión con el gobernador Gustavo Sáenz y representantes de cámaras empresariales, en la que se acordó avanzar con la obligatoriedad de las obras del C14 y gestionar financiamiento internacional para el C15.

“La consulta es si el ministro de Economía va a hacer una circular modificatoria antes del plazo de vencimiento de consultas, que es el 3 de diciembre, cómo se va a incorporar la obligatoriedad de estas obras y, respecto al financiamiento internacional que usted ha comprometido para el ramal C15, con qué organismos se está gestionando, por qué monto, en qué etapa está y mediante qué instrumento se va a obligar al concesionario a realizar estas obras”, planteó.

En respuesta, el jefe de Gabinete adelantó que el esquema previsto contempla la participación del sector minero en el financiamiento del ramal C14, mientras que el Gobierno nacional asumirá el compromiso de invertir en el C15, previo estudio.

“Nos hemos comprometido a resolver el C14. Estamos el lunes de la semana que viene firmando un convenio con el gobernador de la provincia de Salta para, junto con las mineras, comprometerse al C14”, anunció Santilli, quien mencionó a Posco, Taca Taca y Río Tinto como participantes del financiamiento.

Respecto del ramal que conecta con Bolivia, agregó: “Nosotros, como Gobierno nacional, nos vamos a comprometer a hacer la inversión del C15, previo estudio, pero va a estar todo incluido en el convenio: estudio e inversión del C15, que nos permite la salida a Bolivia y que nos permite la integración regional”.

Santilli también explicó que la decisión de no incorporar estas intervenciones como obligatorias en la licitación responde a la intención de priorizar las obras troncales del Belgrano Cargas y evitar que los costos de inversión dificulten la presentación de oferentes.

En particular, señaló la necesidad de resolver las limitaciones que presenta el paso ferroviario por Santa Fe para garantizar la llegada de las cargas a los puertos. “Si nosotros queremos sacar la logística a puerto, la clave es resolver la troncal para después ir adhiriendo diferentes vías para la carga de diferentes provincias”, sostuvo.

El funcionario ratificó que las obras de los ramales salteños se abordarán mediante el convenio anunciado, aunque no precisó si se modificará el pliego antes del 3 de diciembre ni brindó detalles sobre los organismos internacionales, los montos o el estado de las gestiones de financiamiento consultadas por Royón.