En el Día del Trabajador No Docente de las Universidades Nacionales, la secretaria general del sindicato de trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Stella Mimesi, expuso las consecuencias de las dificultades presupuestarias sobre la estabilidad laboral del personal universitario.

En diálogo con Pelo & Barba, por Aries, la dirigente gremial precisó que, de acuerdo con la última liquidación salarial correspondiente a octubre, la institución cuenta con 603 trabajadores no docentes en actividad, sobre una planta aprobada de 630 cargos.

El personal se encuentra distribuido entre la sede central de la UNSa, las facultades regionales de Orán y Tartagal, el anexo de Cafayate y las sedes de Metán y Rosario de la Frontera.

Si bien Mimesi aclaró que no hubo desvinculaciones de trabajadores de planta permanente, confirmó que se produjeron bajas de personal contratado y no renovaciones de designaciones transitorias.

La sindicalista explicó que algunos trabajadores que no pertenecían a la planta permanente tenían sus designaciones imputadas a cargos de esa estructura. Sin embargo, las dificultades de financiamiento y los cambios de criterio respecto de la administración de los recursos derivaron en la discontinuidad de esas designaciones.

“Básicamente les dijeron que no hay plata para sostener esta designación transitoria, motivo por el cual no se renueva”, señaló.

Del contrato al monotributo

Mimesi cuestionó que, independientemente de los términos administrativos utilizados para justificar las decisiones, las consecuencias recaen directamente sobre la continuidad laboral de los trabajadores.

La dirigente reveló que parte del personal afectado fue contratado nuevamente bajo la modalidad de monotributo, mientras que otros trabajadores rechazaron esa alternativa.

“Muchos de ellos los volvieron a contratar con el monotributo y algunos compañeros decidieron no continuar como monotributistas y directamente se desvincularon de la universidad”, sostuvo.

Preocupación por el convenio colectivo de trabajo

En ese contexto, la secretaria general también manifestó su preocupación por el futuro del convenio colectivo que regula las condiciones laborales del personal no docente de las universidades nacionales.

Mimesi reivindicó las conquistas alcanzadas a través de las negociaciones paritarias y destacó la diversidad de tareas que desempeñan los trabajadores para garantizar el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

“No nos olvidemos que los no docentes no somos solo los que estamos detrás del escritorio”, expresó, al mencionar al personal que cumple funciones en comedores universitarios, guarderías y otras dependencias.

La incertidumbre presupuestaria para 2027

A las dificultades laborales actuales se suma la preocupación por los recursos que recibirán las universidades nacionales el próximo año.

Según Mimesi, mientras el Consejo Interuniversitario Nacional solicitó $11 billones para garantizar el funcionamiento de las instituciones, el proyecto de Presupuesto del Poder Ejecutivo contempla una asignación de $7,4 billones.

La diferencia entre ambos montos asciende a $3,6 billones, alrededor de un 33% menos respecto de los recursos solicitados por los rectores.

“Si este proyecto se aprueba de este modo en el Congreso, las universidades no sé cómo funcionarán”, advirtió.