Pablo Kosiner anticipó que una eventual nueva candidatura de Gustavo Sáenz a gobernador será judicializada y consideró que la controversia llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Durante Cara a Cara, con Mario Ernesto Peña, por Aries, el dirigente cuestionó la reforma constitucional provincial y sostuvo que el cambio en el límite de mandatos dejó abierto un conflicto sobre una nueva postulación del actual gobernador.

“Va a haber muchas dificultades para legitimar, creo, su candidatura”, afirmó. Kosiner explicó que, a su criterio, la reforma fue desacertada y recordó que la Constitución anterior habilitaba tres períodos.

El dirigente sostuvo que su objeción se vincula con el marco que surgió después de esa modificación. “Veo un proceso que se va a judicializar y eso genera mucha incertidumbre”, advirtió.

Cuando Peña le preguntó si la definición llegaría al máximo tribunal nacional, respondió: “Yo creo que sí”. Para fundamentar su posición, aludió a antecedentes de intervención de la Corte en controversias provinciales sobre la periodicidad de los mandatos.