Pablo Kosiner cuestionó el posicionamiento de Gustavo Sáenz frente al Gobierno nacional y sostuvo que las dificultades para administrar la provincia no justifican acompañar las políticas de Javier Milei.

En Cara a Cara, con Mario Ernesto Peña, por Aries, aclaró que sus diferencias con el gobernador son políticas. “Yo creo que él está y su gobierno avalando demasiado este programa de destrucción de la Argentina”, expresó.

Kosiner reconoció que no es fácil gobernar en un contexto de retracción de la presencia nacional en las provincias. Señaló que esa situación obliga a las administraciones locales a asumir responsabilidades en escuelas, hospitales y viviendas con recursos limitados.

“Frente a eso, digo, se están equivocando en acompañar a este gobierno”, sostuvo. Su principal cuestionamiento, insistió, es lo que definió como un “acompañamiento sin sentido a las políticas de Milei”.

El dirigente diferenció la negociación institucional del respaldo político. Afirmó que los gobiernos provinciales necesitan dialogar con Nación, pero defendió la construcción de posiciones conjuntas para discutir recursos y obras.

Como antecedente, recordó su experiencia al frente de un interbloque de 42 diputados durante la presidencia de Mauricio Macri. Según explicó, ese esquema permitía negociar demandas de distintas provincias desde una estrategia compartida: “No nos cazaban de a uno”, finalizó.