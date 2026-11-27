En Cara a Cara por Aries, el profesor Gastón Carrazán analizó el impacto del crecimiento de la minería en Salta y advirtió sobre las consecuencias que podría generar en otras actividades económicas de la provincia.

Si bien consideró que el sector minero tiene un importante potencial de desarrollo, señaló que resulta necesario establecer una planificación que permita generar nuevos puestos de trabajo sin perjudicar a las actividades productivas ya consolidadas.

“Tiene que existir un diseño por detrás para que esa explosión no chupe solamente los puestos de trabajo que ya están en otros sectores”, sostuvo.

Carrazán explicó que este fenómeno, al que vinculó con la denominada “enfermedad holandesa”, se manifiesta cuando una actividad en expansión capta recursos humanos calificados de otras industrias, generando desequilibrios en la economía.

El fenómeno del “mozo minero”

Como ejemplo, el profesor mencionó las dificultades que enfrenta el sector gastronómico para retener a sus trabajadores ante las mejores condiciones salariales que ofrecen las empresas vinculadas a la minería.

Carrazán explicó que el incremento de los costos de los servicios de catering minero termina repercutiendo en los establecimientos gastronómicos tradicionales, que deben competir salarialmente para evitar la pérdida de personal.

La situación también alcanza a profesionales especializados en ingeniería, electricidad y otras áreas técnicas, cuya demanda crece con el desarrollo de los proyectos extractivos.

“Bienvenido sea que esas personas ganen más, pero eso después creemos que va a caer en cadena en otros precios de la economía”, expresó.

Cuánto empleo genera la minería en Salta

Durante la entrevista, Carrazán estimó que la minería representa entre el 2% y el 3% del empleo provincial, aunque destacó su capacidad de generar puestos de trabajo indirectos y ofrecer mejores remuneraciones.

Asimismo, advirtió que la demanda de profesionales especializados difícilmente pueda cubrirse en el corto plazo, debido al tiempo que requiere la formación de nuevos recursos humanos.

En ese sentido, planteó la necesidad de desarrollar una estrategia que contemple tanto el crecimiento minero como el fortalecimiento de los proveedores locales.

La presión fiscal sobre el comercio salteño

Por otra parte, Carrazán manifestó su preocupación por las dificultades que enfrenta el empresariado local para generar nuevos puestos de trabajo.

“Hoy lo que vemos es que hay un ahogo fiscal, una presión fiscal”, afirmó, al cuestionar particularmente las distorsiones que genera el impuesto a los Ingresos Brutos sobre los procesos productivos y comerciales.

Finalmente, consideró que los gobiernos provinciales y municipales cuentan con herramientas tributarias para aliviar los costos de las actividades que tienen mayor capacidad de generar empleo, como el comercio en Salta.