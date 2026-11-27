Pablo Kosiner confirmó que trabaja en la construcción de un frente para las elecciones provinciales de 2027 y no descartó competir por la Gobernación. En Cara a Cara, con Mario Ernesto Peña, por Aries, sostuvo que la definición de candidaturas debe quedar subordinada a un acuerdo político más amplio.

Consultado sobre su nombre y los de Juan Manuel Urtubey y Emiliano Estrada como posibles candidatos, respondió: “Son posibilidades, yo no las tomaría como las únicas, pero obviamente que son posibilidades”.

Kosiner explicó que mantienen conversaciones con cuatro o cinco partidos, algunos de los cuales ya compartieron experiencias electorales con su espacio. También señaló que continúan recorriendo la provincia y que tienen previstas reuniones en el Valle de Lerma.

“No es la salida de un partido, una fuerza política; tiene que ser un frente político y social muy amplio”, afirmó. Agregó que podrían incorporarse dirigentes que actualmente no participan de ese armado.

El límite para esos acuerdos, planteó, es el acompañamiento al Gobierno nacional. “Milei es un impedimento de cualquier acuerdo”, sostuvo, al cuestionar el impacto de sus políticas sobre las provincias.

También criticó la Ley de Participación Democrática. Consideró que la reforma política alejó a la ciudadanía de esas decisiones y que, sin PASO, las postulaciones quedan sujetas a acuerdos entre los partidos.