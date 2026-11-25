El gobernador Gustavo Sáenz celebró el anuncio del jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, sobre el financiamiento de las obras de los ramales C14 y C15 del Belgrano Cargas, un reclamo que la Provincia viene sosteniendo ante el Gobierno nacional.

A través de su cuenta de X, el mandatario salteño destacó el esquema de financiamiento anunciado, que contempla la participación de las empresas mineras Río Tinto, Taca Taca y Posco para el C14, mientras que Nación asumirá el compromiso de avanzar con el C15.

“Dije que era un pedido innegociable y estamos cumpliendo. Nuestro Norte no puede seguir postergado y voy a dejar todo lo que esté a mi alcance para que Salta siga creciendo y se integre cada vez más al mundo”, expresó Sáenz.

El gobernador también resaltó la importancia estratégica de la recuperación de la infraestructura ferroviaria para el desarrollo productivo de Salta y las demás provincias de la región.

“Este anuncio, de los más importantes de la historia de la región, les dará a Salta y a otras provincias las salidas al Atlántico y al Pacífico que tanto necesitábamos. Seguimos trabajando por los salteños, juntos y sin banderas políticas”, sostuvo.