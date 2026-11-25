Con la mira puesta en mitigar el impacto de las tormentas severas asociadas al fenómeno del Súper Niño, la Municipalidad puso en marcha una ambiciosa transformación en la plaza Gurruchaga. El corazón del proyecto late bajo la superficie: se construirá un nuevo reservorio subterráneo debajo de las veredas que incrementará en un 50% la capacidad actual de almacenamiento pluvial. Según explicó el subsecretario de Obras Públicas, Pablo Luna, esta cisterna se complementará con una moderna estación de bombeo y una alcantarilla sobre calle Lamadrid, conformando un circuito diseñado para captar y evacuar con velocidad los grandes volúmenes de agua que suelen anegar la zona.

El salto tecnológico más significativo de la intervención reside en la potencia de desagote, ya que el nuevo equipamiento permitirá sextuplicar la capacidad de bombeo respecto del sistema vigente. Para garantizar una respuesta inmediata y sin margen de error durante las emergencias climáticas, las instalaciones incorporarán un sistema de telecomando que permitirá monitorear y operar los equipos a distancia. Además, el complejo contará con su propio grupo electrógeno, asegurando que el drenaje funcione de manera ininterrumpida incluso ante eventuales cortes del suministro eléctrico.

Más allá de la ingeniería hidráulica destinada a blindar el barrio frente a las inundaciones, el plan contempla una puesta en valor completa de la fisonomía urbana de la plaza. A lo largo de los siete meses previstos para la ejecución de los trabajos, se renovarán por completo las caminerías, el paisajismo y el sistema de iluminación, sumando además nuevo equipamiento urbano y juegos infantiles. De este modo, la obra busca resolver un problema estructural de infraestructura mientras devuelve a las familias y vecinos un punto de encuentro más seguro, accesible y moderno.