La plaza financiera argentina volvió a encender señales de alerta este miércoles con una nueva escalada generalizada de los tipos de cambio. El dólar oficial sumó $ 15 y cerró en $ 1.580 para la compra y $ 1.630 para la venta, profundizando una tendencia alcista que ya le hizo ganar $ 70 en lo que va de noviembre —un 4,5%— y lo posiciona $ 150 por encima del cierre de 2025. Sin embargo, el movimiento más brusco volvió a registrarse en el segmento informal: el dólar blue pegó un salto de $ 30 para ubicarse en $ 1.730 en la punta vendedora, acumulando una trepada de $ 165 —o un 10,5%— desde que finalizó octubre.

Este nuevo impulso del mercado paralelo mantiene la brecha cambiaria en un acotado 6,13% respecto de la cotización oficial, aunque consolida una suba de $ 200 en lo que va del año. En el resto de las pizarras, el dólar tarjeta —aplicable a consumos en el exterior y servicios digitales— escaló hasta los $ 2.119 por el peso de las percepciones impositivas, ratificándose como la referencia más costosa del mercado, mientras que el segmento mayorista operó en $ 1.626,80.

Pese al nerviosismo de las últimas ruedas, la cotización mayorista todavía conserva un amplio margen dentro del esquema de flotación administrada que rige desde principios de 2026. El techo de la banda cambiaria fijado por el Banco Central (BCRA) se ubica hoy en $ 1.982,89, tras actualizarse durante noviembre al ritmo del 1,9% correspondiente al dato de inflación de septiembre, lo que otorga a la autoridad monetaria un colchón considerable antes de verse obligada a intervenir para contener el tipo de cambio.

En paralelo a la tensión en los precios, el Central sostiene su estrategia de fortalecimiento de arcas lanzada a fines del año pasado, aunque en la rueda previa optó por mantenerse al margen del Mercado Único y Libre de Cambios. Con un saldo comprador de US$ 344 millones en lo que transcurre de noviembre, las reservas internacionales totales de la entidad se ubican actualmente en US$ 48.744 millones, funcionando como el principal respaldo frente a la volatilidad cambiaria de fin de año.

(Con información de Cronista)