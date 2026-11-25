En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, organizaciones sociales y feministas de Salta se movilizaron este miércoles 25 de noviembre bajo el lema “Hartas”.

La jornada comenzó por la mañana con una actividad frente a Ciudad Judicial y continuó a las 17 con una concentración en la plaza 9 de Julio, que reunió a integrantes de la Asamblea Lesbo-Transfeminista de Salta, agrupaciones feminitas del interior provincial y autoconvocadas.

Los principales reclamos se centraron en el pedido de justicia por distintos casos de femicidio, la protección de las mujeres en situación de violencia y la implementación de políticas públicas efectivas.

La columna avanzó por las calle Caseros, continuó por avenida San Martín; giró sobre 25 de Mayo; pasó frente a la Central de Policía, sobre General Güemes. Desde allí, las manifestantes siguieron por Balcarce hasta llegar a la Legislatura provincial. La movilización culminó sobre calle Mitre con un acto en memoria de las víctimas de femicidio.